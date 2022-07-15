Після обстрілів і розвідувальних атак на Сіверськ з боку Лисичанська, окупанти хочуть відкрити шлях для наступу на Слов'янськ і Краматорськ.

Якщо російським окупантам вдасться захопити Сєвєродонецьк, Бахмут стане їхнім наступною метою.

Про це йдеться у зведенні розвідки Великобританії.

За даними розвідки, російська армія повільно просувається на захід. Після обстрілів і розвідувальних атак на Сіверськ з боку Лисичанська, окупанти хочуть відкрити шлях для наступу на Слов'янськ і Краматорськ.

Також наголошується, що з моменту втечі з острова Зміїний, Росія намагається заперечувати той факт, що Україна повернула його під свій контроль.

Ситуація в Сєвєродонецьку:

25 червня голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк повідомив, що Сєвєродонецьк вже під окупацією виїхати з міста можна тільки через тимчасово окуповані території.

За словами голови Луганської ОВВА Сергія Гайдая, місто зруйноване на 90%, і "виживати там буде вкрай важко, відновити комунікації орки не зможуть".

14 липня Гайдай заявив про те, що в Сєвєродонецьку росіяни хочуть влаштувати техногенну катастрофу.

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