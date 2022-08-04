Руйнувань зазнали приватні будинки та об'єкти цивільної інфраструктури, частина населених пунктів залишилась без світла та водопостачання.

Ввечері окупанти обстріляли низку населених пунтів Запорізького району, наразі відомого про одного пораненого внаслідок цього мешканця.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Сьогодні ввечері в обласному центрі було чутно низку гучних вибухів. Ці звуки - результат ворожих обстрілів населених пунктів, розташованих поблизу лінії розмежування. Удари були нанесені в напрямок сіл Новоолександрівської громади Запорізького району", - написав Старух.

За його словами, руйнувань зазнали приватні будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Частина населених пунктів залишилась без світла та водопостачання, наразі триває відновлення мереж.

Старух зазначив, що рятувальники ДСНС ліквідували всі пожежі.

"Одна людина отримала осколкові поранення, їй надано першу медичну допомогу й ушпиталено", - написав голова ОВА.

Нагадаємо, також сьогодні у Запорізькому районі одна ракета супротивника поцілила поблизу автомобільної траси в районі села Вільноандріївка. Також близько четвертої години ночі окупант завдав удару по складах агрофірмі в Тернуватській громаді. Постраждалих немає.

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