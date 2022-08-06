52-річного чоловіка госпіталізовано.

Російські загарбники вчергове обстріляли Сумську область - 71 домогосподарство району лишилося без світла.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

"Сьогодні під час обстрілів Шосткинського району росіяни влучили у будинок мирних жителів. Поранений 52-річний чоловік, наразі в лікарні", - заявив Живицький.

Також він зазначив, що пошкоджена також електромережа - 71 домогосподарство району лишилося без світла. Аварійні служби працюють, все має бути відновлено найближчим часом.

Водночас, кількість пошкоджених будинків встановлюється.

"Загалом за день ворог відкривав артилерійський вогонь 5 разів по територіях Середино-Будської, Есманьської, Глухівської громад. Усього понад 60 прильотів", - наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, у прикордонних районах Сумщини новий навчальний рік почнеться в онлайн режимі.

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