З 14:00 у Шалигінській громаді зафіксовано близько 30 прильотів, а у Великописарівській - 10.

Від обіду окупанти масово обстрілюють Сумщину з мінометів.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, після 9-ї ранку з території Росії ворог відкрив вогонь з мінометів, здійснив близько 4 ударів по Великописарівській громаді.

"Після 14-ї години росіяни наче сказилися: зі своєї сторони відкрили вогонь з мінометів по території Шалигінської громади. Близько 30 прильотів. Продовжився мінометний вогонь по території Великописарівської громади, 10 прильотів. А перед тим ворожий БПЛА скинув саморобний вибуховий пристрій", - розповів голова ОВА.

Водночас Живицький додав, що росіяни продовжують бити по своїм же територіям.

Як раніше повідомляв УНІАН, після того, як українці вибили російських військових з Сумщини, окупанти постійно обстрілюють область. Наприклад, два російських гвинтокрили перетнули повітряний простір України у Сумській області та залетіли на 500 метрів. Українські військовослужбовці розвернули їх, але не змогли приземлити.

Крім того, голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький заявив, що постріли та вибухи, які чутні у Сумах та навколишніх селах, не несуть загрози для цивільних.

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