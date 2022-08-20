Росіяни не можуть проводити штурми, тому хочуть хоча б якось не допустити просування наших військових.

На Миколаївському та Запорізькому напрямках окупанти намагаються "зберегти обличчя". Російські загарбники хочуть не допустити просування підрозділів Сил оборони України та покращити своє тактичне положення.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"На Запорізькому напрямку противник намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони. Здійснив обстріли з танків, ствольної артилерії та РСЗВ в районах населених пунктів Великомихайлівка, Шевченко, Гуляйпільське, Шевченківське, Новоандріївка, Новопіль, Ольгівське, Щербаки, Бурлацьке та Степове", - мовиться у дописі.

Авіація ворога діяла по районах Білогір'я, Залізничного, Малих Щербаків та Малої Токмачки.

"На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих районів та сковуванні дій Сил оборони. Намагається покращити тактичне положення на Миколаївському напрямку", - повідомили у Генштабі.

Крім того, зазначається, що окупанти здійснювали обстріли з танків та різнокаліберної артилерії біля Миколаєва, Українки, Олександрівки та ще 15 населених пунктів.

Вони завдали авіаційного удару неподалік Ольгиного; ведуть наступальний бій у напрямку Васильки - Благодатне.

"Корабельне угруповання противника в готовності до застосування утримує два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр", - йдеться у повідомленні.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що військовий експерт озвучив найбільш реалістичний сценарій звільнення Криму.

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