Також окупанти вели повітряну розвідку в районах населених пунктів Іванівка, Лепетиха та Зеленодольськ.

Російські загарбники збільшили інтенсивність обстрілів українських військ із мінометів та ствольної артилерії в районах Снігурівки, Високопілля і Золотої Балки в Миколаївській області.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00.

Так, на Південнобузькому напрямку ворог продовжує інженерне обладнання позицій та рубежів.

Також окупанти вели повітряну розвідку в районах населених пунктів Іванівка, Лепетиха та Зеленодольськ.

"Противник збільшив інтенсивність вогневого ураження наших військ із мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Снігурівка, Високопілля і Золота Балка. Продовжує обстріли об’єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів, обстріляв місто Миколаїв", - додали у Генштабі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні російські окупанти обстріляли Миколаїв. "Артилерійський обстріл. 14:45. У місті лунають вибухи", - повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

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