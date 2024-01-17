Протягом доби відбулось 71 бойове зіткнення.

Протягом доби російські окупанти атакували на всх напрямках, крім Запорізького.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, протягом доби відбулось 71 бойове зіткнення.

Знову гаряче було на Авдіївському напрямку. Нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 13 атак біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, безуспішно намагалися покращити тактичне положення.

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На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 10 атак окупантів поблизу Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 8 атак в районах Макіївки, Білогорівки Луганської області. Тут ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва Луганської області.

В генштабі повідомили, що на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На цьому напрямку загарбники, за підтримки авіації, 9 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника в районах Григорівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку північніше Новодонецького Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.

В Генштабі зазначають, що на Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Але завдав авіаційного удару в районі Роботиного Запорізької області.

В повідомленні сказано, що окупанти й далі хочуть, але не можуть вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби там противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій наших військ.

Війна в Україні - останні дані з фронту

Як повідомляв УНІАН, начальник Управління радіоелектронної боротьби Головного управління радіоелектронної та кіберборотьби Генштабу ЗСУ полковник Андрій Стариков розповів про роботу системи РЕБ "Покрова", скільки подібних засобів потрібно військовим і як у цьому питанні працює Росія.

Він нагадав, що засоби РЕБ можуть впливати на все, що має у складі радіоелектронне обладнання, яке використовує електромагнітній спектр для роботи.

Полковник зауважив, що "Покрова" є передовою у світі, і вона спроможна здійснювати вплив на наведення крилатих ракет і частково – на "шахеди".

Крім того, він розповів про "окопні РЕБи", суть яких полягає в тому, аби створити зону радіоперешкод довкола певного об’єкту українських військ, аби протидіяти ворожим FPV-дронам.

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