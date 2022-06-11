Тіла вбитих мешканців протягом місяця залишалися лежати на вулицях, тому в місті стоїть неприємний запах.

Понад місяць, з 8 травня, Попасна Луганської області перебуває під окупацією російських військ. На момент захоплення у місті залишилися півтори тисячі людей. Всіх їх загарбники примусово вивезли до Первомайська.

Про це повідомив керівник Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації Микола Ханатов в ефірі телемарафону.

В даний час мешканці поступово повертаються додому, але їх не багато. "Зараз людям дозволили повернатися до Попасної пішки. Це приблизно сім кілометрів. Вдома вони побачили жах, який стався після двох місяців обстрілів Попасної. В хатах нічого не залишилося. Вкрали (росіяни - Ред.) все: побутову техніку, меблі, речі, які придатні для споживання", - розповів він.

За словами Ханатова, тіла вбитих мешканців протягом місяця залишалися лежати на вулицях. У місті - неприємний запах.

"Місто знищене вщент. Ані водозабезпечення, ані газозабезпечення, ані електрозабезпеччення. Попасна живилася електропостаанням з Кремнної і Щастя. Якби зараз можна було деокупувати Попасну, комункацій найближчим часом там не було б", - розповів Ханатов.

Крім того, він розповів, що в селі Комишуваха у місцевому храмі ховалися 60 осіб. Окупанти пообіцяли їм привезти їжу, але наступного дня також депортували.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня військовий експерт Олег Жданов заявив, що у Попасній вже нічого захищати, позиції розбиті артилерією, авіацією противника, тому ЗСУ відійшли на новий, облаштований рубіж, більш вигідний.

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