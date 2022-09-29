Росіяни також поділилися своїми невдачами на фронті.

Двоє окупантів розповіли, яку кількість техніки було кинуто під час відступу на Харківщині. У список входять 2С7 "Піон", танки Т-72 і Т-90, РСЗВ "Торнадо", вантажівки та інше.

Перехоплення розмови двох рашистів опублікував прес-центр Головного управління розвідки України в офіційному Telegram-каналі.

Спочатку один зі співрозмовників повідомив про відхід з Білогородки. Його підрозділ потрапив в оточення і втратив керівний склад. Потім той же окупант повідав про невдалий штурм села — ЗСУ дали відсіч і знищили техніку ворога.

Відео дня

Слухаючи цю розповідь, другий окупант поцікавився, "як Ізюм про*бали"" Перший відповів: "Ну, кажуть, там просто скупчення було. Щоб в оточення не потрапити, вони відступили. Там прямо до Куп'янська".

Після цього другий співрозмовник почав перераховувати, яку техніку кинули рашисти на Харківщині: "Покидали все, на*уй, "Піони", ху*они — ці далекобійні, 152-і які. Ось такої ху*ні до*уя кинуто, 72-ки, 90-ті (танки — УНІАН), кинуті, КамАЗи х*язи, "Торнадо" ху*до, там пі*да техніки".

А в другій половині відео окупанти обговорили мобілізацію. За їх словами, зараз "гребуть всіх до 35 років". Це стосується навіть 500-х, тобто алкоголіків. Окремо один з рашистів розповів, як чоловіки почали тікати з Росії, щоб не потрапити в армію. Масовий призов в армію і страх потрапити на війну серед людей здалися їм смішними.

Скільки техніки ЗСУ здобули на Харківщині

За оцінками військового експерта Антона Міхненка, під час звільнення Харківської області від рашистів українські захисники захопили 300 одиниць техніки. Цього вистачить, щоб забезпечити три батальйонно-тактичні групи.

Блогер Ігор Тишкевич на основі публічних фото і відео підрахував, скільки техніки здобули ЗСУ з 1 по 10 вересня. У сукупності вийшло 95 танків, БТР, БМП, БМД і МТЛБ.

Гендиректор концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв розповів, що трофейна техніка вивчається, модернізується, а потім використовується в боях. "У нас є спеціальні науково-дослідні установи, що вивчають всю цю російську техніку і озброєння, і є свої конструкторські бюро, які розшукують цю військову техніку і озброєння з Росії", — повідомив Гусєв.

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