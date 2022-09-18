Українські військові продовжують поповнювати колекцію трофеїв. Сьогодні, 18 вересня, вони захопили цінну техніку — танк Т-90М "Прорив", який був вперше представлений в 2018 році.
Фото трофея опублікували в офіційному Telegram-каналі Стратегічного командування ЗСУ.
На знімках можна детально розглянути прилади всередині Т-90М. Солдати ЗСУ сфотографували панелі управління, крісла та інше. Танк також мав "накидку", яка, судячи з усього, використовувалася в якості камуфляжу. Втім, він не допоміг техніці сховатися від українських захисників.
Історична довідка: Т-90М — це модифікація Т-90А, створена в ході дослідно-конструкторської роботи "Прорив-3". Конструювати танк почали в 2010-х роках, а вперше його представили на міжнародному військово-технічному форумі "Армія-2018". На озброєння РФ перша техніка такого зразка надійшла тільки в 2020-му. Через рік стартувало серійне виробництво Т-90М.
Нагадаємо, в рамках контрнаступу в Харківській області ЗСУ захопили багато трофеїв. За оцінками військового експерта Антона Міхненка, йдеться про 300 одиниць техніки. Цього вистачить на три батальйонно-тактичні групи.
А блогер Ігор Тишкевич на основі публічних фото і відео підрахував, скільки техніки здобули ЗСУ з 1 по 10 вересня. У сукупності вийшло 95 танків, БТР, БМП, БМД і МТЛБ.
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