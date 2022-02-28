Розстріл автобуса відбувся біля міста Волохів Яр.

Війська Російської Федерації, які вторглися в Україну, розстріляли рейсовий автобус "Харків-Ізюм" у Харківській області і не дають можливості забрати тіла загиблих пасажирів з Донецької області.

Про це у соціальній мережі Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

"26 лютого поблизу міста Волохів Яр російські війська розстріляли рейсовий автобус (сірий Фольксваген), який їхав за маршрутом Харків-Ізюм", - зазначив він.

За його даними, в автобусі було семеро жителів Донецької області - 4 жінки і 3 чоловіки.

"Зараз ми вважаємо їх загиблими/зниклими безвісти, оскільки з 26 лютого ні з ким із них немає зв'язку. За інформацією, яку вдалося отримати від мешканців Волохового Яру, у автобусі є загиблі", - додав Кириленко.

"Але забрати тіла звідти неможливо - місце, де стоїть автобус, контролюють російські військові", - наголосив він.

Кириленко звернувся до міжнародних правозахисних організацій з проханням допомогти в організації гуманітарного коридору для ідентифікації тіл та доставки їх додому.

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