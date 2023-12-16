Інцидент трапився на Херсонщині.

На тимчасово окупованих землях Херсонщини окупанти вигнали українців з будинку та влаштували там свій "генштаб" зброї.

Покарання за образу мешканців лівобережжя не забарилося: херсонські прикордонники відслідкували сховище ворога та знищили боєзапас. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

"Прикордонна аеророзвідка виявила ворожі хитрощі і влучною роботою FPV-дронів суттєво скоротила бойові спроможності ворожого війська", - зазначило відомство.

Также там вказали, що на додачу до "відмінусованого" боєкомплекту, українські оборонці вибухом відправили на той світ кількох окупантів.

РФ має рекорд у втраті власних спостережних пунктів

Сьогодні в Херсонській області РФ має негативний "рекорд". ЗСУ за добу знищили там найбільшу за весь час війни кількість спостережних пунктів. Успіхами України похвалились Сили оборони півдня.

Зазначається, що ворог намагається стягнути на лівобережжя резерви, щоб хоч якось укріпитися в позиціях. Також на цьому напрямку росіяни активно застосовують дрони.

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