Одночасно окупанти продовжували проведення псевдореферендуму.

У Маріуполі Донецької області російські загарбники виганяють людей з осель і продовжують знесення будинків.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко у Telegram.

"Окупанти продовують руйнування життя маріупольців. Розпочато знесення будинків по вул.Богдана Хмельницького від дому номер 18. Без попередження. В будинках мешкали люди. Разом з військовими людей просто вигнали на вулицю і почали знесення. Ось вона, Росія. Навіть під час вистави "референдум" не соромляться продовжувати руйнування та збільшувати горе багатостраждальних маріупольців", - зазначив Андрющенко.

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Катастрофічна ситуація з житлом в окупованому Маріуполі

Як повідомляв УНІАН, 4 червня Андрющенко заявив, що окупанти зносять зруйновані будинки в тимчасово окупованому Маріуполі без розбору завалів. З цього приводу він наголосив, що нові дані про тіла загиблих неможливо встановити у зв'язку з тим, що після знесення все вивозиться на сміттєзвалище.

10 червня міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що у місті окупанти знищили 1300 багатоповерхових будинків і майже під кожним зруйнованим будинком - від 50 до 100 вбитих маріупольців.

Псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях

Російські окупанти оголосили 23-27 вересня проведення на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей псевдореферендумів з метою приєднання до Російської Федерації.

У зв'язку з низьким відсотком відвідування працівники "виборчих комісій" у супроводі озброєних окупантів збирають підписи місцевих жителів безпосередньо в місцях їхнього проживання.

У Маріуполі окупанти відправляли "мобільні бригади" для проведення "голосування" просто на робочих місцях жителів міста.

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