Натомість Сили оборони виснажують ворога на всіх ділянках фронту та продовжують наступ.

Російські окупанти продовжують атакувати позиції Сил оборони на кількох напрямках, але безуспішно. Натомість, на одному з напрямків штурмові дії противника припинилися.

Як повідомляється у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

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В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області. На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 5 атак противника в районі населених пунктів Кліщіївка та Андріївка Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Степове, Тоненьке, Сєверне Донецької області. Тут наші воїни відбили понад 15 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони відбили понад 15 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаки ворога в районі північніше Приютного Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник 4 рази намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав.

На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, успішно уражають склади та тили противника.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - йдеться у зведенні.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Росія вже близько тижня продовжують штурм Авдіївки. Експерти припускають, що це є спробою агресора перехопити стратегічну ініціативу у війні на тлі вкрай повільного українського контрнаступу.

Мізерні успіхи загарбників коштують їм великих втрат. Через активні бої за Авдіївку втрати ворога різко зросли, рахунок йде на сотні.

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