На Луганщині окупанти скидають на Сєвєродонецьк фосфорні міни, від міста вже залишилися лише руїни. Ворог не полишає намірів захопити місто, але не може, адже наші військові зупиняють усі атаки і не віддають ані метру землі.
Про це повідомляється у сюжеті ТСН.
Військові тримають оборону міста під постійним вогнем. Наші захисники розповідають, що у Сєвєродонецьку може бути до чотирьох годин тиші. Проте коли окупанти "прокидаються", вони проводять обстріли зі ствольної артилерії, Градів та навіть використовують фосфорні боєприпаси.
Заборонені в усьому світі фосфорні боєприпаси російські окупанти використовують зазвичай увечері. Після влучання таких набоїв згорає усе, від людей до бетону. Ворог хаотично стріляє по місту, руйнувань зазнали будинки, багатоповерхівки, машини. В усіх кварталах були "прильоти".
Від міста лишились суцільні руїни. На верхніх поверхах деяких будинків після нещодавнього влучання ще догоряють квартири. Люди ховаються у підвалах. У місті давно немає світла, води і тепла. Іноді з’являється зв’язок, люди намагаються дзвонити рідним.
Щодня обстріли стають все сильнішими. Росіяни знають, де містяни збираються, щоб покинути міст, й постійно туди стріляють з артилерії. Людей доводиться евакуйовувати прямо під вогнем.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що російські окупанти обстріляли місто Золоте на Луганщині.
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