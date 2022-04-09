На Луганщині триває евакуація, людей рятують та вивозять прямо під обстрілами.

На Луганщині окупанти скидають на Сєвєродонецьк фосфорні міни, від міста вже залишилися лише руїни. Ворог не полишає намірів захопити місто, але не може, адже наші військові зупиняють усі атаки і не віддають ані метру землі.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Військові тримають оборону міста під постійним вогнем. Наші захисники розповідають, що у Сєвєродонецьку може бути до чотирьох годин тиші. Проте коли окупанти "прокидаються", вони проводять обстріли зі ствольної артилерії, Градів та навіть використовують фосфорні боєприпаси.

Заборонені в усьому світі фосфорні боєприпаси російські окупанти використовують зазвичай увечері. Після влучання таких набоїв згорає усе, від людей до бетону. Ворог хаотично стріляє по місту, руйнувань зазнали будинки, багатоповерхівки, машини. В усіх кварталах були "прильоти".

Від міста лишились суцільні руїни. На верхніх поверхах деяких будинків після нещодавнього влучання ще догоряють квартири. Люди ховаються у підвалах. У місті давно немає світла, води і тепла. Іноді з’являється зв’язок, люди намагаються дзвонити рідним.

Щодня обстріли стають все сильнішими. Росіяни знають, де містяни збираються, щоб покинути міст, й постійно туди стріляють з артилерії. Людей доводиться евакуйовувати прямо під вогнем.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що російські окупанти обстріляли місто Золоте на Луганщині.

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