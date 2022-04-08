Обстріли Гірської громади російська армія не припиняє майже дві доби, тримаючи місцевих жителів у страху.

Російські окупанти системами залпового вогню обстріляли місто Золоте - щонайменше п’ятеро людей поранено.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Удень ворожими системами залпового вогню відкрито вогонь по місту Золоте. Палають декілька будинків, серед людей щонайменше п’ятеро поранених", - повідомив Гайдай.

Він зазначає, що обстріли Гірської громади російська армія не припиняє майже дві доби, тримаючи місцевих жителів у страху.

"Без урахування ситуації в Золотому, де підрахунок пошкодженого майна триває, упродовж дня ворогом зруйновано 11 об’єктів, з яких вісім – житлові будинки в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінній, Золотому", - зазначив голова Луганської ОВА.

Також 8 квітня рашисти вбили чотирьох осіб, в тому числі дитину, які намагалися на човні евакуюватися з Херсонщини в Дніпропетровську область.

Нагадаємо, що житель Краматорська розповів про пережитий жах, свідком якого він став на залізничному вокзалі.

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