Протягом дня ворог завдав 94 удари по чотирьох громадах області.

Російські військові скинули з квадрокоптера дві вибухівки на територію Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі. За його словами, протягом дня ворог завдав 94 удари по Шалигинській, Краснопільській, Білопільській та Юнаківській громадах.

"По Краснопільській громаді ворог ударив зі ствольної артилерії (12 прильотів) та з реактивної системи залпового вогню (23 прильоти). Також росіяни скинули дві вибухівки із квадрокоптера на нашу територію", - повідомив Живицький.

Відео дня

За його словами, Шалигинську громаду обстріляли з мінометів та зі ствольної артилерії. По Білопільській громаді був мінометний обстріл з території Росії (12 прильотів). Голова Сумської ОВА додав, що по Юнаківській громаді противник вів також мінометний вогонь.

"У всіх випадках - без жертв та постраждалих", - зазначив Живицький.

Обстріли Сумської області

Як повідомляв УНІАН, російські війська щодня обстрілюють прикордоння Сумської області.

Зокрема, напередодні ворог завдав 144 удари. Під обстрілами були Есманьська, Миропільська, Новослобідська, Білопільська та Хотінська громади. Пошкоджено чотири приватні будинки, школу та сільський клуб.

У грудні російські війська обстріляли похоронну процесію у Зноб-Новгородській громаді.

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