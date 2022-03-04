Українською владою було сформовано 19 фур для забезпечення потреб Херсона та області найнеобхіднішим.

Окупанти не дали добра на "зелений коридор" для постачання гуманітарної допомоги на Херсонщину.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута.

"Щойно мені повідомили, що окупанти не дали добра на "зелений коридор" для постачання гуманітарної допомоги на Херсонщину", - зазначив він.

За словами Лагути, українською владою було сформовано 19 фур для забезпечення потреб Херсона та області найнеобхіднішим.

"А тепер рашисти кажуть, що самі забезпечать гуманітарну допомогу. Ми і далі будемо вимагати від окупантів можливості підвезення української гуманітарної допомоги", - наголосив очільник ОВА.

Як писав УНІАН, окупанти відключили мобільний зв’язок на території всієї Херсонщини. Наразі працює лише WiFi.

2 березня після боїв окупанти взяли під контроль Херсон. Зокрема, вони захопили будівлю ОДА і телевежу. Невдовзі з’явилась інформація, що росіяни окупаційні війська планують проголосити "Херсонську народну республіку". Для цього в місто звозять 2 великі автобуси, 20 авто, 2 мікроавтобуси та 7 "ГАЗелей".