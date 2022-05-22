На Слобожанському напрямку ворог здійснює систематичні артилерійські обстріли позицій наших військ.

У Куп'янську окупанти відновлюють залізничну інфраструктуру. Так рашисти намагаються прискорити перекидання своїх військ.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України.

Ситуація на Слобожанському напрямку залишається напруженою. Окупанти не припиняють обстріли.

"На Слобожанському напрямку ворог здійснює систематичні артилерійські обстріли позицій наших військ. Для підвищення оперативності перекидання військ та вантажів проводяться заходи з відновлення залізничної інфраструктури у районі населеного пункту Куп’янськ", - повідомили у Генштабі.

Також в оперативній інформації йдеться про ситуацію на Харківському напрямку. Протягом доби ворог не проводив там активних дій. Окупанти посилили поліцейсько-адміністративний режим на тимчасово захоплених територіях.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти примусово вивозять мешканців Куп'янська в Росію.

Вас також можуть зацікавити новини: