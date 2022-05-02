Крім того, окупанти поширюють фейкову інформацію про нібито захоплення Харкова, Києва та Запоріжжя.

Щодня з'являється все більше свідчень терору мирних українців від рук рашистської орди. Так, зокрема, окупанти примусово вивозять жителів міста Куп'янськ до РФ.

Про це повідомила прес-служба Офісу омбудсмена.

"29 квітня на території Бучанського району виявили яму з тілами трьох чоловіків, яких солдати російської федерації мордували, а потім жорстоко вбили. Жертв катували тривалий проміжок часу, на кінцівках знайдено кульові поранення. На останок кожному із чоловіків стріляли у вухо", - йдеться у повідомленні.

Місце захоронення знаходилось в лісі поряд із селом Мироцьке, жертвам зв’язували руки, намотували на обличчя тканину, аби закрили очі, у деяких чоловіків в роті знаходився кляп. На трупах присутні сліди тортур, а також вогнепальні постріли в різні частини тіла.

За попередніми даними поліції окупанти намагались приховати сліди знущань над українськими громадянами, тому скинули тіла в яму і засипали землею. Загалом на території Київщини слідчими оглянуто 1202 тіла цивільних громадян, які були вбиті російськими окупантами.

"Російські окупанти залякують та примусово вивозять жителів міста Куп'янськ Харківської області та сусідніх населених пунктів до російської федерації. Крім того, окупанти поширюють фейкову інформацію про нібито захоплення Харкова, Києва та Запоріжжя. У Бердянську, за повідомленнями місцевих жителів, окупанти ходять по квартирах та будинках, з яких виїхали бердянці, щоб поселити туди колаборантів та осіб, які приїхали з так званої "ДНР" та погодилися працювати у міській раді", - зазначають в Офісі.

У Мелітопольському районі, який у тимчасовій окупації росіян, фермерів змушують продавати зерно за безцінь, а у тих, хто відмовляється, зерно відбирають силою, під дулами автоматів.

"Терор та жорстоке поводження з мирними жителями на окупованих територіях це військовий злочин, визначений Статутом Міжнародного військового трибуналу та Римським статутом Міжнародного кримінального суду, та порушення норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни", - наголошує Омбудсман Людмила Денісова.

"Уповноважений звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти злочинів та порушень рф прав людини в Україні. А також закликає міжнародних партнерів надати зброю для боротьби з країною-агресором рф", - зазначають у Офісі.

Нагадаємо, в мережі показали наслідки російської окупації у звільненій Руській Лозовій на Харківщині.

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