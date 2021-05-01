Окупанти використовують важливі об’єкти інфраструктури для здійснення вогневих провокацій.
Про це повідомляється на сторінці штабу операції Об’єднаних сил у Facebook з посиланням на українську сторону СЦКК.
Читайте такожБезпосередньої загрози вторгнення Росії в Україну зараз немає - командувач ОС"Зокрема, під час обстрілу населеного пункту Шуми, 29 квітня, отримав поранення військовослужбовець Збройних Сил України. Для ведення вогню по позиціях українських захисників снайпер найманців використав насосну станцію першого підйому, яка забезпечує питною водою Горлівку, Донецьк та Маріуполь", - йдеться у повідомленні.
За фактом цієї провокації українська сторона СЦКК направила відповідну нота на адресу СММ ОБСЄ.
Також повідомляється, що окупанти систематично перешкоджають роботі патрулів СММ ОБСЄ та безпілотників. "В районі залізничної станції "Червона Могила", що в населеному пункті Вознесенівка, неподалік від Луганська, озброєний представник збройних формувань наказав патрулю Місії залишити цей район. А під час планового польоту над окупованою Оленівкою БПЛА СММ малого радіусу дії зазнав глушіння сигналу GPS", – йдеться у повідомленні.
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