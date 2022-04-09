Російські окупанти викрали колишнього керівника Херсонської обласної державної адміністрації.
Про це в Телеграм-каналі повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
"Годину тому в Херсоні окупанти в масках схопили і відвезли в невідомому напрямку колишнього голову Херсонської ОДА, народного депутата України VII скликання Андрія Путілова", - написав він.
Нагадаємо, що раніше у Херсонській області звільнили з полону голову громади Бурака. Після звільнення він перебуває у лікарні з численними травмами.
Як повідомляв УНІАН, у тимчасово окупованому Херсоні місцеві мешканці продовжують виходити на акції проти російської окупації.