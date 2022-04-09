Окупанти в масках схопили і відвезли його в невідомому напрямку.

Російські окупанти викрали колишнього керівника Херсонської обласної державної адміністрації.

Про це в Телеграм-каналі повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Годину тому в Херсоні окупанти в масках схопили і відвезли в невідомому напрямку колишнього голову Херсонської ОДА, народного депутата України VII скликання Андрія Путілова", - написав він.

Нагадаємо, що раніше у Херсонській області звільнили з полону голову громади Бурака. Після звільнення він перебуває у лікарні з численними травмами.

Як повідомляв УНІАН, у тимчасово окупованому Херсоні місцеві мешканці продовжують виходити на акції проти російської окупації.

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