Мешканці окупованого міста не можуть виїхати, зазначає мер.

Російські окупаційні війська, які захопили Мелітополь, не пропустили до міста гуманітарний конвой і забрали його собі разом з автобусами та фурами. Водіям транспортних засобів погрожували.

Про це розповів у Facebook міський голова Іван Федоров.

Через нахабні дії росіян мешканці окупованого міста лишилися без ліків, продуктів та засобів гігієни, яких у Мелітополі немає. Люди звідти виїхати не можуть.

"Чи варто казати, що російські окупанти порушують всі можливі норми міжнародних угод та всі існуючі норми людяності? Це питання давно стало риторичним. Згідно з Женевськими конвенціями, гарантом для гуманітарних коридорів є Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Ця організація взяла письмові запевнення з обох сторін про наміри забезпечити гуманітарний коридор. Росія запевнила. На папері. Проте, як ми бачимо, свої запевнення не виконала", - написав Федоров.

Раніше Федоров заявив, що у Мелітополі самопроголошена влада мародерствує під силовою підтримкою російських солдатів.