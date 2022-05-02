На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках не виключається, що ворог влаштує провокації.

Ситуація у невизнаному Придністров'ї залишається напруженою. Окупанти залякують населення фейками про те, що з боку України для мешканців так званої "ПМР" нібито існує загроза.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"На Бессарабському напрямку обстановка у Придністровському регіоні Республіки Молдова залишається напруженою. Противник, через підконтрольні засоби масової інформації, продовжує розповсюджувати провокативні повідомлення про посилення загрози населенню Придністров’я з боку України", - повідомляє Генштаб.

Окрім цього, на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках не виключається імовірність проведення противником демонстративних та провокаційних дій у районах, прилеглих до державного кордону України.

"Зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах на території нашої держави. У прикордонних з Україною районах Брянської області продовжуються заходи посилення адміністративно-поліцейського і контррозвідувального режимів. В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі противника залучаються до ракетних ударів по території України, виконують завдання ізоляції району ведення бойових дій та ведуть розвідку", - зазначили в Генштабі.

На Південнобузькому напрямку ворог веде бойові дії з метою покращення свого тактичного положення. Не полишає спроб вийти на адміністративний кордон Херсонської області, продовжує розгортання підрозділів реактивної та ствольної артилерії для вогневого ураження позицій наших військ.

Триває перекидання матеріальних засобів з тимчасово окупованої території АР Крим з використанням залізничної інфраструктури України.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що військовий експерт пояснив, як ескалація в Придністров'ї може вплинути на війну в Україні.

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