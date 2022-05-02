Кількісний та якісний склад російського "миротворчого" контингенту не зіграє вирішальну роль у війні в Україні, але удар по Дністровському мосту дає приводи для хвилювання.

Угруповання російських військ у невизнаному Придністров'ї не зіграє вагому роль у війні, яку Росія розв'язала в Україні.

Таку думку вислови військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Якщо ми виходимо з кількісного та якісного складу збройних сил Російської Федерації, які під маскою миротворчого підрозділу перебувають на території невизнаної республіки, то в принципі їх не так багато. Істотно впливати на перебіг російсько-української війни вони не можуть", - констатував експерт.

Водночас Селезньов зауважив, що ці "російські миротворці" можуть створити певну напругу у сенсі того, що український Генштаб буде змушений спрямовувати до цього району додаткові сили для блокування будь-яких агресивних дій з боку Придністров'я.

Експерт зазначив, що у контексті загострення ситуації фактично на українсько-молдовському кордоні слід розглядати ракетних удари по залізничному мосту в районі Затоки. Вони спрямовані на те, щоб максимально ускладнити логістику для української армії. Експерт наголосив, що є причини для хвилювання.

"Але я дивлюся на карту та розумію, що технічно можливостей проведення морського та повітряного десанту, щоб блокувати наші підрозділи в районі Одеси, щоб потім російська армія могла просуватися у бік Придністров'я, фактично немає. Тому що ракетний крейсер "Москва" знищено, систему ППО, яка могла б працювати як парасолька для прикриття дій морської групи російських кораблів та підводних човнів, знищено. Інших варіантів прикрити дії цього угруповання у Росії немає. Хоча, безумовно, 20 кораблів та підводних човнів – це досить серйозна сила", - наголосив він.

Водночас Селезньов зауважив, що поки що не готовий говорити про те, в якому стані перебувають два великі десантні кораблі, які отримали пошкодження під час української атаки на великий десантний корабель "Саратов" в бухті Бердянська.

"Була інформація про те, що вони у ремонті. Полагодили чи ні, поки не відомо. Але в будь-якому разі завдяки допомозі наших західних партнерів літаки-розвідники постійно дивляться небо та море на траверсі Криму. Будь-які переміщення російських кораблів не будуть таємницею. Виняток становлять лише підводні човни класу "Варшав'янка". Вони можуть потай переміщатися. Це найбільше зло, вони мають "Калібри" – по 4 на кожній", - зауважив експерт.

Він додав, що наразі важко говорити про те, як з ними боротися. Єдиний очевидний варіант – відстежувати їх у бухтах Севастополя та накривати туди.

"Чекаємо на відповідні ракети від наших західних партнерів, які дозволятимуть знищувати підводні човни в бухтах", - додав він.

Ескалація в Придністров'ї: що відомо

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони, 25 квітня спецслужби Російської Федерації організували провокацію з вибухами в столиці невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки" (ПМР).

Раніше в РФ заявили, що під час 2-го етапу "спецоперації" російська армія планує встановити повний контроль над Донбасом, який дозволить створити сухопутний коридор до Криму і контроль над півднем України, що дасть "ЗС РФ ще один вихід до Придністров'я, де відзначаються факти утиску російськомовного населення".

МЗС України засуджує спроби втягнути Придністровський регіон Молдови у війну, розв'язану Росією проти України. За даними Генштабу ЗСУ, російські війська, які знаходяться на території Придністровського регіону Молдови, приведені в повну бойову готовність.

Напередодні українська розвідка повідомляла, що війська РФ хочуть здійснити ракетний удар по Придністров'ю.

1 травня стало відомо, що РФ готує провокації в "ПМР" на травневі свята, а місцеві жителі невизнаної республіки почали тікати в Україну.

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