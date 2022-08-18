Арестович зазначає, що окупанти просуваються "у зворотний бік".

Російські окупанти зайшли в стратегічний глухий кут, ЗСУ вдалося зрушити ворога з насиджених позицій.

Про це заявив радник глави ОП Олексій Арестович.

"Не те що немає просування, або вони мікроскопічні. Просування є у зворотний бік. За місяць і п'ять днів - ні-чо-го", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський також зазначив, що окупанти намагаються поліпшити своє становище, але стратегічно це безнадійно для них.

За його словами, зараз найважчі бойові дії відбуваються на Авдіївському, Бахмутському напрямках, на Харківщині та ще деяких.

Президент традиційно висловив подяку кожному і кожній, хто витримує цей тиск, хто захищає позиції, хто допомагає нашим воїнам. Зеленський також повідомив, що ввечері підписав нові укази про нове нагородження українських воїнів.

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