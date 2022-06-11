Окупанти, імовірно, встановили на острові нові комплекси протиповітряної оборони типу "ТОР".

Бої за Зміїний тривають. Росіяни збільшують свої сили на захопленому острові, перекидаючи туди нові комплекси протиповітряної оборони.

Згідно з супутниковим фото, зробленим 10 червня, окупанти встановили на острові нові комплекси протиповітряної оборони типу "ТОР".

Зазначимо, що в армії РФ "Тор" вважається таким собі універсальним засобом протиповітряної оборони. Ось тільки вони на постійній основі захоплюються українськими військовими під час боїв з окупантами. Тільки підтверджених трофейних "Торів" – 10 одиниць.

Нагадаємо, раніше представник Одеської ОВА Сергій Братчук анонсував "багато цікавого" на Щміїному. Острів є стратегічним об'єктом і його вже найближчим часом можуть звільнити, як і Харківську область.

Разом з тим військовий експерт Олександр Коваленко називає російських окупантів на острові Зміїний "суїцидниками". Зараз росіяни використовують острів для контролю судноплавства і повітряного простору в регіоні, але закріпитися на ньому повністю не зможе, вважає експерт.

Що стосується здійснення десантування в Одеській області з острова, його Коваленко теж назвав "суїцидальною" місією.

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