Відзначати останній дзвоник будуть в приміщеннях – випускники в актових залах, решта – просто в класах.

У Криму окупанти скасували шкільні лінійки після закінчення навчального року, побоюючись "бавовни". Заходи обмежено проведуть тільки для випускників, повідомив очільник окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов.

За його словами, лінійки проведуть в приміщеннях шкіл тільки для випускників 9-х і 11-х класів. Решта учнів відзначать закінчення навчального року просто в своїх класах.

"Рішення ухвалено з метою безпеки. У навчальних закладах будуть вжиті всі заходи безпеки", - заявив він.

Відео дня

Слід зазначити, що на вільній частині української території урочисті заходи з нагоди останнього дзвоника будуть проводити як наживо, так і онлайн – залежно від регіону та ситуації з безпекою.

Причому, через тривалі відключення світла та подовжені канікули, останній дзвінок прозвучить пізніше, ніж зазвичай. Для 11-класників навчальний рік закінчиться 30 червня, у решти – наприкінці травня. Точна дата останнього дзвоника кожною школою визначається самостійно, але влада рекомендує п'ятницю 16 червня.

Ситуація в Криму - останні новини

Раніше українська влада неодноразово заявляла про намір визволити Крим в ході поточної війни. За словами Президента Зеленського, це є одним із завдань весняно-літньої кампанії ЗСУ.

У Криму регулярно відбувається" бавовна", яка в останні тижні помітно почастішала. Особливо серйозний інцидент стався наприкінці квітня в окупованому Севастополі. Там згоріло кілька величезних резервуарів з паливом для військових кораблів.

Вас також можуть зацікавити новини: