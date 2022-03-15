Влада обіцяє рятувати всіх, хто цього потребує.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що на сьогодні, 15 березня, погоджено дев'ять гуманітарних коридорів.

Про це вона сказала у відеозверненні.

"На сьогодні погоджено дев'ять гуманітарних коридорів", - зазначила вона.

З Донецької області: з Бердянська до Маріуполя виїде колона з гумвантажем, серед якого десятки тонн води, медикаментів та продуктів, а на зворотному шляху колона здійснити евакуацію людей до Запоріжжя.

У Київській області: з сіл Богданівка і Новобогданівка до Броварів, з села Бобрик до Броварів.

"Ми знаємо про величезну проблему в Іванкові і працюємо над тим маршрутом. Я щиро сподіваюся, що нам вдасться відкрити такий гуманітарний коридор", - підкреслила Верещук.

У Сумській області: Суми - Тростянець - Лебедин - Шостка - Конотоп до Полтави.

У Харківській області: з села Оскол.

Міністр наголосила, що влада отримує всю інформацію, яку люди поширюють у соцмережах із закликами про допомогу, тому "не залишить нікого" і врятує всіх, хто цього потребує.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 березня, в Сумській області відкриють нові евакуаційні коридори. Прохання до людей евакуюватися саме через них, інакше можна загинути. Евакуація розпочинається о 9 ранку та триватиме до 21:00.

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