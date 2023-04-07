Армія РФ обіцяє їм за старання грошову нагороду, проте, переважно, залишає їх з пустими кишенями.

Окупанти до будівництва фортифікаційних споруд на території тимчасово окупованого Криму (у Джанкойському районі) залучають неблагополучні верстви місцевого населення. Зокрема, наркоманів та алкоголіків.

Переважно вони працюють на ворога безкоштовно, окупанти їм нічого не платять, попри обіцянки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму ранковому звіті у п'ятницю, 6 квітня.

"Робітникам окупанти обіцяють грошову винагороду, проте люди її не отримують, або отримують не в повному розмірі. Зафіксовано випадки, коли обдурені люди відмовляються йти на подальшу співпрацю, після чого, озброєні окупанти силою примушують їх копати траншеї", - йдеться у повідомленні.

РФ створила в окупованому Криму мережу траншей і загороджень

Окупанти вже певний час нервують через довгоочікуваний контрнаступ ЗСУ, який, можливо, розпочнеться весною. Українська влада та Генштаб вже неодноразово підкреслювали, що Крим - це територія України. Тому у разі масштабного наступу української армії Україна, на певному етапі маневрів, обов'язково звільнить півострів.

Армія РФ розуміє цю "перспективу", тому наразі активно будує оборонні інженерні споруди на території Криму. Нещодавно видання The Washington Post з'ясувало, що ворог заполонив усе узбережжя Чорного моря вирвами, протитанковими спорудами й загороджувальними окопами, за якими планує сховатися від ЗСУ.

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