Можливо, це пов'язано з перегрупуванням сил російських загарбників.

На Бахмутському напрямку спостерігається зменшення атак, які здійснюють російські загарбники.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі "24 каналу".

"Вже третє добу поспіль ворог менш активний безпосередньо в атаках. За цю добу тільки 2 боєзіткнення відбулося, за попередню - три. Але продовжує вражати вогнем наші позиції - 332 рази він бив ствольною та реактивною артилерією по нашим позиціям. Відбувся один авіаналіт. У боєзітненнях було вбито 87 окупантів, 131 – зазнав поранення", - сказав Череватий.

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Крім того, за його словами, українські захисники знищили одну бойову машину піхоти, 7 гармат, 2 самохідні гаубиці "МСТА" і 5 гаубиць Д-30, 2 протитанкових ракетних комплекси, безпілотник "Орлан-10" та 5 польових складів з боєприпасами.

Також речник прокоментував заяву керівника терористичного угрупування "Вагнер" Євгена Пригожина, що "вагнерівці" начеб-то відходять від міста Бахмут.

"Ми точно констатуємо зменшення атак і, можливо, це пов'язано з їхнім перегрупуванням. Точно ми нанесли їм дуже потужні втрати і вони його потребують. Наскільки це відбудеться, якими підрозділами і в яких об'ємах – я думаю, що нам потрібно трішки часу, щоб верифікувати цю інформацію", - сказав Череватий.

Ситуація в Бахмуті - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 20 травня ватажок приватної військової кампанії "Вагнер" Пригожин заявив, що його найманці "захопили" Бахмут Донецької області, а 25 травня почнуть виходити з міста.

Заяву "кухаря Путіна" прокоментував речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, угруповання ПВК "Вагнер" по суті було розбито на Бахмутському напрямку.

Сьогодні Пригожин оголосив про виведення підрозділів своїх найманців із Бахмута Донецької області.

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