Пропаганда в школах стане ще більш жорсткою.

У Державній Думі РФ запропонували 24 лютого провести в російських школах заходи, присвячені річниці початку повномасштабної війни проти України.

Перший заступник голови комітету Держдуми з освіти Яна Лантратова запропонувала міністру освіти Сергію Кравцову ввести в школах "День початку "СВО", на якому дітям розповідатимуть, чому РФ воює проти України. Також в цей день в школи хочуть запросити ветеранів злочинної війни.

Якщо ветерани-загарбники не зможуть прийти, то російським школярам показуватимуть відеоролики, присвячені війні. Дітям хочуть розповісти пропагандистську версію історії, цілей і завдань війни проти українців, щоб ті росли "в дусі патріотизму і любові до Батьківщини".

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Пропаганда в школах РФ: останні новини

Восени CNN відзначало, що російські освітні установи стають все більш мілітаризованими: на дітей надягають форму, змушують вчитися стріляти і рити окопи, а також приводять на уроки ветеранів війни проти України.

Так, в Московській області школярі відвідали "урок мужності", на якому їм запропонували "пограти" в інсталяції Коломенського військового шпиталю з закривавленими манекенами.

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