Уродженець Севастополя пішов на службу до окупантів і здійснював військові злочини в Сирії, а потім і в Україні.

Українські воїни ліквідували російського окупанта Олександра Чирву. Він був капітаном десантного корабля "Цезар Куніков".

Як написав так званий "губернатор" Севастополя у своєму Telegram Михайло Развожаєв, окупант "помер від ран, отриманих в бою".

Його поховали в окупованому Росією українському Севастополі.

Олександр Чирва народився в Севастополі, зрадив Україну і пішов на службу до окупантів. Дослужився до командира великого десантного корабля "Цезар Куніков" 197 бригади десантних кораблів Чорноморського флоту, мав звання капітана 3 рангу.

Не виключено, що кар'єру зрадник зробив не без допомоги родичів: його брат і батько служать в окупаційній армії РФ.

У 2015-2016 роках він брав участь у війні в Сирії.

З 2018 року Чирва занесений в списки "Миротвореця" як російський окупант.

"Олександр Чирва помер від ран, отриманих в бою з неонацистами на Україні. Його хоробрість, професіоналізм і досвід врятували життя членів екіпажу", - зазначив так званий "мер" окупованого Севастополя, окупант з Красноярська.

Нагадаємо, 13 квітня в акваторії Чорного моря в російський ракетний крейсер "Москва" потрапили українські крилаті ракети "Нептун". За даними українського військового командування, в результаті корабель отримав пошкодження, загорівся, згодом перекинувся і потонув.

У Міноборони РФ стверджували, що на кораблі сталася детонація боєприпасів, а потонув він при буксируванні.

Незабаром почали з'являтися заяви батьків "зниклих безвісти" солдатів-строковиків, які служили на крейсері "Москва". Мати одного з таких моряків стверджувала, що говорила зі своїм сином і він розповів їй про безліч поранених з відірваними кінцівками. Інша мати "зниклого безвісти" моряка з "Москви" розповіла, що у госпіталі близько 200 поранених. Однак РФ замовчує правду і нічого не повідомляє про кількість жертв і постраждалих.

Довідка УНІАН. "Цезар Куніков" (БДК-64) — великий десантний корабель проекту 775 (775/II), що стоїть на озброєнні Чорноморського флоту ВМФ Росії (Севастополь, 197-а бригада десантних кораблів 30-ї дивізії надводних кораблів). Бортовий номер - 158.

За одними даними - 10 травня 1989 року, за іншими — 1991 року БДК-64 отримав ім'я на честь Героя Радянського Союзу Цезаря Львовича Кунікова.

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