Вадатурський загинув разом з дружиною в результаті удару окупантів по Миколаєву.

Російські пропагандисти Маргарита Симоньян і Борис Рожин підтверджують, що загибель Олексія Вадатурського і його дружини в результаті обстрілу Миколаєва була цілеспрямованим вбивством. Таким чином бізнесменові помстилися за підтримку своєї країни.

Увага на опубліковані пости пропагандистів в Telegram звернув журналіст Денис Казанський.

Симоньян написала, що "денацифікація в дії", Рожин назвав загибель Вадатурського від російського снаряда "ліквідацією", звинувативши бізнесмена у підтримці нібито "каральних батальйонів". "Цього викреслюємо", - цинічно відповів пропагандист.

"Тобто, російське командування навмисно вбило літню сімейну пару цивільних і називає це "денацифікацією". Пишається цією розправою", - написав Казанський.

Нагадаємо, окупанти знову обстріляли Миколаїв у ніч на 31 липня після 01:00 і вранці близько 05:00. Спочатку стало відомо, що в результаті ворожих обстрілів загинула одна людина, а двоє були поранені.

Згодом з'ясувалося, що в обласному центрі російський снаряд, зокрема, влучив у будинок Героя України та бізнесмена Олексія Вадатурського. Загинув Вадатурський і його дружина Раїса.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що загибель бізнесмена була навмисним вбивством. Точне попадання ворожої ракети не просто в будинок, а в спальню "не залишає сумнівів в наведенні та коригуванні удару", пояснив він.

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