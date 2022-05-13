Вони мають бути введені в експлуатацію протягом наступних 60 днів, наголосили у бюро.

Девід Бізлі, голова Всесвітньої продовольчої програми ООН, закликав президента РФ Володимира Путіна відновити роботу українських чорноморських портів, щоб запобігти потенційному глобальному лиху.

В інакшому випадку можуть загинути мільйони людей у ​​всьому світі, пише CNN.

На запитання, що б очільник Всесвітньої продовольчої програми сказав безпосередньо Путіну, Бізлі відповів:

Якщо у вас є серце до людей в іншому світі, незалежно від того, як ви ставитеся до України, вам потрібно відкрити ці порти.

Зазначається, що життєво важливі вантажі сільського господарства з України, відомої як "житниця світу", застрягли у зруйнованій війною країні, оскільки Росія, зокрема Путін особисто, заблокував порт Одеси та сусідні порти.

Бізлі попередив, що вони повинні запрацювати протягом наступних 60 днів, інакше українська економіка, орієнтована на сільське господарство, "просто розвалиться".

За даними Міністерства сільського господарства США, Україна входить до 5-ки найбільших світових експортерів різноманітних ключових сільськогосподарських продуктів, включаючи кукурудзу, пшеницю та ячмінь. Країна також є провідним експортером олії й шроту. Торік сільськогосподарська продукція становила 41% загального експорту України.

Як повідомляв УНІАН, ЄС запускає комплекс заходів "Шляхи солідарності", щоб допомогти Україні експортувати сільськогосподарські товари. Комплекс заходів спрямований на інтеграцію інфраструктури України та ЄС для вивезення за кордон 20 мільйонів тонн українського зерна протягом найближчих трьох місяців.

Станом на 4 травня 2022 року росіяни вивезли з окупованої території України чверть запасів зерна.

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