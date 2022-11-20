Росіяни, як пише журналіст Бутусов, найімовірніше, відкрили вогонь по українських військових, коли нібито "здавалися в полон".

Україна розслідує відео, на якому, за твердженням кремлівських пропагандистів, нібито зображено розстріл російських окупантів, які здалися в полон.

Віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в коментарі The Associated Press зазначила, що "дуже малоймовірно", що короткі відредаговані фрагменти відображають те, що стверджує Москва.

"Звичайно, українська влада розслідує це відео", - сказала Стефанишина.

Стефанишина зазначила, що українські сили "абсолютно не зацікавлені в чиїйсь "страті" і отримали прямий наказ взяти "якомога більше військовополонених", щоб їх можна було обміняти на українських військових.

Відео з "розстрілом" російських військовополонених - що відомо

Напередодні російські пропагандисти поширили кадри "вбивства" полонених російських солдатів десь у Макіївці, звинувачуючи Україну у військовому злочині.

Більш того, російська влада оголосила про відкриття кримінальної справи на підставі опублікованих фрагментів, які представляють заплутану і неповну картину.

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала склеїне відео "стратою", заявивши, що Росія вимагає міжнародного розслідування.

Український журналіст Юрій Бутусов, у свою чергу, додав, що "судячи з відомого відео, росіяни в полон не здалися, а симулювали капітуляцію, і поки частина солдатів лягала на землю, один раптово атакував українців і відкрив вогонь впритул". Поведінка солдата РФ Бутусов пояснює впливом пропаганди Євгенія Пригожина, а саме - відео зі стратою "вагнерівцями" бійця ПВК "Вагнера", який здався в український полон заради залякування потенційних дезертирів.

Вбивства Росією українських військовополонених

У липні 2022 року російські війська стратили, за попередніми даними, понад півсотні українських військовополонених в Оленівській колонії. Україна так і не отримала офіційних відповідей від Росії щодо списків загиблих і поранених в результаті теракту.

Також в мережу просочилися кадри холоднокровного вбивства пораненого українського солдата. Російські окупанти, жорстоко побивши військового, відрізали йому геніталії, а потім застрелили.

Крім того, не так давно ще один російський окупант, виступаючи з концертом перед іншими загарбниками, демонстрував, як він стверджував, череп українського військового.

Відомі випадки, коли росіяни вбивали українських військовополонених, відправляючи фото понівечених трупів бійців ЗСУ їхнім рідним.

Росія досі не понесла покарання за військові злочини.

Вас також можуть зацікавити новини: