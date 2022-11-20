Українські військові дотримувалися процедури здачі ворога в полон і завдяки цьому вижили.

Протягом останніх декількох днів російські медіа активно поширюють відео, на якому видно тіла російських окупантів, які здавалися в полон ВСУ. У прокремлівських ЗМІ звинувачують українських військових у порушенні процедури здачі в полон, вимагаючи реакції від ООН та інших організацій.

Військовий експерт Томас Тайнер вивчив відеозаписи і в коментарі польському виданню rp.pl пояснив, що ж сталося насправді. За його словами, те, що трапилося не є військовим злочином, оскільки існує певна процедура здачі в полон, і окупанти її порушили.

"Подивився відео з мертвими російськими солдатами в Макіївці ("ЛНР"). Всі, хто називає подію воєнним злочином, нічого не знають про процедури здачі в полон. Здача в полон ворожих підрозділів, що перевищують ваше за чисельністю – це тренована процедура. Українські військовослужбовці слідували цій процедурі і завдяки цьому вижили", – пояснив експерт.

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Так, якщо ворог хоче здатися в полон, але перевищує опонента за чисельністю, сторона, якій здаються в полон, наказує ворожим солдатам кинути зброю, підняти руки і виходити під прицілом кулеметів.

"Ви змушуєте їх лягти на землю, і якщо хтось передумає – вони будуть легко нейтралізовані. Завдання кулеметника – стріляти негайно в разі різких рухів противника", – підкреслив Тайнер.

Завданням українського кулеметника, який контролював дану процедуру, було знищити російських солдатів, що здаються, якщо вони передумають і захочуть атакувати нечисленний український підрозділ.

"Після того, як всі солдати лягли, ви викликаєте їх по одному, обшукуєте, надягаєте наручники і відводите за кулемет. Самі ви до лежачого ворога не підходите, так як можете закрити зону обстрілу вашому кулеметнику. Продовжуйте, поки всіх не знешкодите", – роз'яснив військовий експерт.

Тайнер зазначив, що це тренована процедура. Таким чином військові забезпечують власну безпеку.

"Українці встановили кулемет, наказали росіянам дотримуватися процедури. І всі вони були б живі, якби останній російський солдат не вирішив вбити їх, відкривши вогонь. Кулеметник зробив все згідно з процедурою – негайно відкрив вогонь, щоб убезпечити свій підрозділ від того, що хтось із лежачих на землі також відкриє вогонь", – говорить експерт.

Коли нечисленні підрозділи беруть в полон переважаючі їх за чисельністю сили, це завжди ризиковано для обох сторін. Тому військових таким речам навчають.

"Єдиний воєнний злочин тут скоїв російський солдат, який відкрив вогонь. Він забрав разом із собою всіх своїх товаришів, змусивши українського кулеметника стріляти. Мені шкода росіян, що здалися, але це не військовий злочин", – резюмував Танер.

Війна в Україні: полонені окупанти

У жовтні 2022 року Національна гвардія України розбила групу ДРГ окупантів на Донецькому напрямку та захопила в полон "мобілізованого" так званої "ДНР". За його словами, він був мобілізований нещодавно і вже відправлений разом з іншими такими чоловіками в район ведення бойових дій.

Раніше повідомлялося, що найманці з ПВК"Вагнер" стратили раніше завербованого ув'язненого Євгена Нужина, який побував в українському полоні та висловив бажання воювати у складі ЗСУ проти окупантів.

Президент України Володимир Зеленський очікує, що українські військові будуть брати більше російських солдатів у полон. Він зазначив, що чим більше російських військових буде в нашому обмінному фонді, тим швидше ми повернемо українців додому з Росії.

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