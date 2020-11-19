Стан здоров’я пораненого задовільний.

Сьогодні окупанти на Донбасі один раз порушили мирні домовленості, військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне осколкове поранення.

Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил.

"Сьогодні, 19 листопада, російсько-окупаційні війська один раз порушили досягнуті мирні домовленості. Так, у районі Авдіївки ворог відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї", - мовиться у дописі.

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Унаслідок ворожих пострілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне осколкове поранення. Його оперативно доставили до медичного закладу, де йому надається належна медична допомога. Стан його здоров’я задовільний.

Про факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, у результаті якого був поранений український військовослужбовець, було повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Також у штабі зауважили, що в районі проведення операції належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, саперами Державної служби з надзвичайних ситуацій було розміновано понад 14 га території у прифронтовому районі та передано на знищення 177 вибухонебезпечних предметів.

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Автор: Тетяна Поляковська