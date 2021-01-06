Протягом минулої доби, 5 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.
Про це йдеться в ранковому зведенні щодо ситуації в районі проведення ООС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», на Приазов’ї, неподалік населених пунктів Гнутове та Водяне збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поблизу Авдіївки ворог здійснив кілька неприцільних пострілів з ручного протитанкового гранатомета, а біля Пищевика – зі стрілецької зброї.
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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» спостерігалася тиша.
Від початку поточної доби, 6 січня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік позицій наших захисників з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, а також – великокаліберного кулемета.
Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.
Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
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