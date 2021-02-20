З початку 20 лютого штаб зафіксував одне порушення режиму тиші.

Протягом 19 лютого російські найманці п’ять разів обстрілювали позиції Збройних сил на Донбасі.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

Неподалік Зейцевого бойовики вели прицільний вогонь по українських позиціях з мінометів 120-го калібру. Поблизу Луганського збройні формування РФ відкривали вогонь з гранатометів різних систем, а біля Південного – ще й зі стрілецької зброї.

Читайте такожУкраїнські військові в зоні ООС мають право відкривати вогонь, якщо обстріли окупантів загрожують їхньому життю - Данілов

«На обстріли зі сторони противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших воїнів немає», – запевняють у штабі.

Неподалік Водяного ворог дистанційно замінував місцевість в напрямку українських позицій мінами ПОМ-2 за допомогою ПКМ-1.

З початку 20 лютого штаб зафіксував одне порушення режиму тиші: окупанти відкрили прицільний обстріл з мінометів 120-го калібру позицій ЗСУ поблизу Новгородського, випустивши при цьому понад 30 мін.

«Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими воїнами», – йдеться у зведенні.

Зрив перемир'я: останні новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН