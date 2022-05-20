Три місяці захисники Маріуполя тримали оборону на меткомбінаті.

Боєць полку "Азов" Дмитро Козацький, позивний "Орест", поділився, ймовірно, останніми фотографіями з території заблокованого меткомбінату "Азовсталь" у Маріуполі.

"Ну, ось і все. Дякую за прихисток, "Азовсталь", - місце моєї смерті і мого життя", - написав він у Twitter і додав:

"До речі, поки я буду в полоні, залишу вам фото в кращій якості, відправляйте їх на всі журналістські премії та фотоконкурси, якщо що-небудь виграю, після виходу буде дуже приємно. Дякую всім за підтримку. До зустрічі".

Майже три місяці окремий загін спеціального призначення "Азов", 12-а бригада Національної гвардії України, 36-а окрема бригада морської піхоти, прикордонники, поліцейські, добровольці та тероборона міста тримали оборону на "Азовсталі".

Операція з порятунку захисників Маріуполя: що відомо

Нагадаємо, 17 травня в Міноборони повідомили про початку операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.

За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" в медустанову в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.

Агентство Reuters з посиланням на свідків повідомило, що щонайменше 7 автобусів з українськими захисниками Маріуполя виїхали з "Азовсталі".

Для повернення їх додому планується обмін.

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