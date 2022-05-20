Боєць полку "Азов" Дмитро Козацький, позивний "Орест", поділився, ймовірно, останніми фотографіями з території заблокованого меткомбінату "Азовсталь" у Маріуполі.
"Ну, ось і все. Дякую за прихисток, "Азовсталь", - місце моєї смерті і мого життя", - написав він у Twitter і додав:
"До речі, поки я буду в полоні, залишу вам фото в кращій якості, відправляйте їх на всі журналістські премії та фотоконкурси, якщо що-небудь виграю, після виходу буде дуже приємно. Дякую всім за підтримку. До зустрічі".
Майже три місяці окремий загін спеціального призначення "Азов", 12-а бригада Національної гвардії України, 36-а окрема бригада морської піхоти, прикордонники, поліцейські, добровольці та тероборона міста тримали оборону на "Азовсталі".
Операція з порятунку захисників Маріуполя: що відомо
Нагадаємо, 17 травня в Міноборони повідомили про початку операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.
За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" в медустанову в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.
Агентство Reuters з посиланням на свідків повідомило, що щонайменше 7 автобусів з українськими захисниками Маріуполя виїхали з "Азовсталі".
Для повернення їх додому планується обмін.