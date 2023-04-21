Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у зв'язку з витоком секретних документів, що Сполучені Штати спільно з союзниками не дозволять стороннім країнам розвалити єдність на підтримку України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Остін заявив на початку засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-11"), яке відбувається на авіабазі в Німеччині.
"Я знаю, що багато з вас слідкують за повідомленнями недозволеного розголошення чутливих і секретних матеріалів. Я дуже серйозно відношусь до цього питання. І ми продовжимо тісно працювати і з повагою з нашими партнерами, яких ми глибоко цінуємо", - сказав Остін.
"Коли я обговорював це питання з нашими союзниками і партнерами, я був вражений вашою солідарністю і вашою налаштованістю відкинути спроби розділити нас. І ми не дозволимо комусь розвалити нашу єдність", - наголосив Остін.
Витік секретнів документів Пентагону - що відомо
Як повідомляв УНІАН, видання The New York Times повідомило про витік засекречених військових документів з деталями плану США й НАТО щодо оснащення ЗСУ перед майбутнім контрнаступом. Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком інформації у відкритий доступ.
Документи невідомі злили у Twitter та Telegram. Військові аналітики звернули увагу на те, що деякі розділи документів, ймовірно, були змінені, оскільки там завищені американські оцінки загиблих українських військових і занижені оцінки загиблих російських військових. На думку аналітиків, ці зміни можуть вказувати на кремлівську дезінформацію.
Як уточнило видання, документи не містять конкретних планів бойових дій – як, коли і де Україна має намір почати наступ. Однак у документах є дані про потреби ЗСУ станом на 1 березня.
12 квітня міністр оборони США на тлі витоку секретних документів зазначив, що українська сторона має багато спроможностей, необхідних для продовження досягнення успіху на війні, яку веде РФ проти України.