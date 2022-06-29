Окупанта взяли в полон як піхотинця, коли командування їх кинуло.

Служба безпеки України допитала полоненого моряка, який брав участь в операції з порятунку екіпажу крейсера "Москва". Він вирішив не вмирати в морі й перейшов в піхоту.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що полонений росіянин брав участь у спробі порятунку флагмана Чорноморського флоту РФ "Москва" у квітні.

"Там було багато трупів і, в основному, порятунок відбувався дуже сумно. Корабель втратили, він потонув, його не змогли відбуксирувати... Я надивився, що було на "Москві", і не хотів далі бачити, що посередині моря вмираєш. Це дуже страшно. І я відмовився... " - розповів окупант.

Після цього він пішов у піхоту. Він пройшов тритижневе тренування з інструкторами-вагнерівцями. Першою бойовою задачею була розвідка у Волноваському районі, але вона виявилася провальною. 30 "розвідників" потрапили в засідку ЗСУ і вціліли лише троє. Їхні командири кинули поранених.

Медичну допомогу росіянам надали українські військові.

"Ми нікого не звільняємо, ми тільки захоплюємо. Ми мародеримо, це страшна війна", - розговорився загарбник.

"Загибель" крейсера "Москва" - що відомо

Крейсер "Москва" затонув 13 квітня, після попадання в нього ракет "Нептун", але російське військове керівництво зривають правду про причини і кількість загиблих.

За їхньою версією, на крейсері спалахнула пожежа, через що здетонували боєприпаси і крейсер затонув. Вперше про загиблих заговорили 22 квітня, повідомивши про одну жертву і 27 зниклих безвісти. При цьому стверджувалося, що 396 моряків врятували, а офіцери продовжать служити на Чорноморському флоті.

Пізніше з'явилося відео з нібито врятованими моряками, але не всі батьки загиблих російських моряків повірили в офіційну версію.

За різними оцінками, чисельність екіпажу "Москви" становила від 416 до 680 осіб, у тому числі як з'ясувалося пізніше, матроси строкової служби. Переважна більшість матросів, ймовірно, загинули, але російська влада офіційно вважає їх "зниклими безвісти" і вимагає від батьків підписати документи про те, що корабель затонув в результаті "катастрофи" а не в результаті військових дій.

Пізніше стало відомо, що членів екіпажу потопленого Україною крейсера, що вижили можуть знову відправити в зону бойових дій.

Вас також можуть зацікавити новини: