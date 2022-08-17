Вони зажадали від уряду США "найрішучішої відповіді".

Близько 20 експертів і фахівців з національної безпеки закликали США поставити Україні більше зброї, заявивши, що війна знаходиться в "вирішальному моменті".

У статті для The Hill вони заявили, що бездіяльність означає "ненавмисне виривання поразки з пащі перемоги" і може становити "серйозну небезпеку" для США і їх союзників.

"Через надмірну обережність щодо провокування російської ескалації (як звичайної, так і ядерної) ми фактично поступаємося ініціативою президенту Росії Володимиру Путіну і зменшуємо тиск на Москву, щоб вона припинила свою агресію і серйозно підійшла до переговорів", - йдеться в повідомленні.

"Імперіалістична війна Москви проти народу України - це не просто моральна образа — кампанія геноциду, спрямована на те, щоб стерти українську націю з карти світу, — але явна загроза безпеці і процвітанню США".

Вони зажадали від уряду США "найрішучішої відповіді", заявивши, що при правильному озброєнні і підтримці Україна може виграти війну.

"Якщо це вдасться, нашим солдатам з меншою ймовірністю доведеться ризикувати своїм життям, захищаючи союзників США за договором, яким Росія також загрожує", — заявили вони.

Нагадаємо, Резніков дав зрозуміти, чи отримала Україна від США далекобійні ракети ATACMS.

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