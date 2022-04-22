Андрій Піонтковський зазначив, що якщо наступальна операція не дала результату максимум за чотири дні, то її можна вважати провальною.

Після провалу російської армії в битві за Київ У Кремлі виникла концепція хоч якоїсь перемоги. Для президента РФ Володимира Путіна межею мрій стали Сєвєроднецьк або Слов'янськ.

Про це розповів російський журналіст Андрій Піонтковський.

За його словами, якщо наступальна операція не дала результату максимум за чотири дні, то її можна вважати провальною.

"Кажуть, якщо планування наступу не привело ні до якого результату через два-три максимум чотири дні, що означає Сили наступу не способи виконати завдання. Ось останні дні закінчуються і все переходить в таке "бодання", - зазначив журналіст.

Він зазначив, що після провалу російської армії в битві за Київ, в Кремлі поставили мету взяти Харків, а тепер межа мрій Сєвєроднецьк або Слов'янськ

"Зрозуміло, що коли виникла ця концепція, що Київ не взяли, тоді давайте створимо ілюзію перемоги і продамо її до 9 травня. Тоді в експертних колах говорили, що візьмуть Харків, але зараз це не мислимо просто. Зараз межа мрій це Сєвєроднецьк, Слов'янськ, але і на це не схоже. Пахне другою військовою катастрофою після провалу Київської битви. Провал Донецької битви можна буде оголошувати вже через пару днів", - підсумував Піонтковський.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський вважає, що вдалося відстояти Київ, але це ще не є остаточною перемогою.

Водночас міський голова Києва Віталій Кличко не виключив, що окупанти можуть спробувати знову захопити Київ за два дні".

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