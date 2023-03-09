У КДБ інцидент пов'язують із самими білорусами.

До вибухів на військовому аеродромі в Мачулищах нібито причетні самі білоруські мігранти, що ховаються на території Польщі.

Таку версію, котра суперечить версії самого Олександра Лукашенка, озвучив у коментарі пропагандистського "БЕЛТА" неназваний співробітник КДБ.

Напередодні Лукашенко стверджував, що атаку на російський А-50 нібито організувала СБУ. Потім пропагандисти навіть показали "диверсанта", нібито громадянина України, який підірвав літак. Однак у спецслужбах диктатора поширюють іншу версію.

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У КДБ інцидент пов'язують з білорусами, які після придушення протестів у 2020 році перебралися до сусідньої Польщі. Крім того, у "теракті" були задіяні нібито спецслужби Польщі.

"Ці люди причетні до каналів організації доставки на територію Республіки Білорусь засобів ураження, дронів, забезпечення входу терориста на територію Республіки Білорусь, підготовки та реалізації маршрутів його евакуації", - придумали силовики Лукашенка.

Атака на аеродром "Мачулищі" - що відомо

Стверджувалося, що літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який росіяни використовують для ударів по Україні, був пошкоджений 26 лютого в результаті двох вибухів на аеродромі "Мачулищі" у Білорусі.

Білоруські спецслужби заарештували щонайменше шістьох людей за підозрою в диверсії.

У своєму останньому виступі Лукашенко, скаржачись на українських "диверсантів", опосередковано підтвердив удар, який пропагандисти так ретельно намагалися "зам'яти".

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