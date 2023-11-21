Парламент Словацької республіки проголосував за висловлення вотуму довіри уряду на чолі з новопризначеним прем'єр-міністром Робертом Фіцо.

Парламент Словаччини, де раніше почали блокувати українські вантажівки, проголосував за надання вотуму довіри уряду прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Зокрема, депутати підтримали програму, яка обіцяє припинити державну військову допомогу Україні, повільно зменшити дефіцит бюджету та ввести новий банківський податок. Про це інформує Reuters.

Агенція нагадує, що Фіцо переміг на виборах у вересні завдяки кампанії, спрямованій проти критичних ЗМІ, західних партнерів і ліберальної політики, і 25 жовтня президент Словаччини Зузана Чапутова вчетверте призначила його прем’єр-міністром. Минулого тижня коаліція прийняла свою політичну програму, а парламент підтримав її під час голосування у вівторок.

Програма, зокрема, містить передвиборчу обіцянку Фіцо припинити офіційну військову допомогу Словаччини Україні, попри те, що сусідня країна бореться з вторгненням Росії, і домагатися припинення військових дій.

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Опозиція у парламенті Словаччини проголосувала проти програми, пославшись на напади Фіцо на незалежні ЗМІ та звільнення високопосадовців поліції, які розслідували дії членів нової правлячої коаліції на предмет хабарництва.

Відносини України та Словаччини - останні новини

Словаччина "зубами" вчепилася за ядерне паливо РФ і блокуватиме запровадження обмежень на нього в рамках наступного 12-го пакету санкції з боку Європейського союзу. Про це заявив глава МЗС держави Юрай Бланар.

За його словами, Словаччина поставить умову Євросоюзу: країна підтримає пакет санкцій лише в тому разі, якщо врахують її потребу.

Також УНІАН повідомляв, що минулого тижня президент України Володимир Зеленський поспілкувався з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами Зеленського, під час спілкування він подякував Чапутовій за високу оцінку "нашого прогресу щодо початку переговорів із ЄС про вступ", а також відзначив участь представника Словаччини в зустрічі радників щодо імплементації "Формули Миру".

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