Президент України подякував Зузані Чапутовій за високу оцінку "нашого прогресу щодо початку переговорів із ЄС про вступ".

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Словацької Республіки Зузаною Чапутовою. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами Зеленського, під час спілкування він подякував Чапутовій за високу оцінку "нашого прогресу щодо початку переговорів із ЄС про вступ", а також відзначив участь представника Словаччини в зустрічі радників щодо імплементації "Формули Миру".

"Обговорили виклики, які стоять перед Україною стосовно енергетичної безпеки цією зими, а також продовження українсько-словацької співпраці на економічному треку", - написав Зеленський.

Відео дня

Взаємовідносини України і Словаччини

Днями новий міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк заявив, що його країна більше не передаватиме Україні зброю. Під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі він зазначив, що Словаччина буде працювати над посиленням потенціалу своїх збройних сил для забезпечення безпеки своїх громадян.

"Ми пропонуємо Україні досить широкий спектр гуманітарної, цивільної та технічної нелетальної допомоги і в майбутньому не будемо надавати військову допомогу", - зазначив Калиняк.

Раніше Словаччина відмовила у військовій допомозі Україні. Зокрема, уряд цієї країни не затвердив чотирнадцятий пакет військової допомоги на суму 40,3 мільйона євро.

Це сталося після приходу до влади нового глави уряду країни Роберта Фіцо, який ще до перемоги на парламентських виборах обіцяв припинити військову підтримку України.

Вас також можуть зацікавити новини: