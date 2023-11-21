Перед пунктом пропуску "Вишнє Нємецке" в напрямку України перебуває близько 300 вантажівок.

Спілка перевізників Словаччини проводить блокування руху вантажівок через пункт пропуску "Вишнє Нємецке" в напрямку України.

Як йдеться в повідомленні від Державної прикордонної служби України, про терміни блокування не повідомляється, хоча не виключається, що такі дії словацьких перевізників можуть бути довготривалими.

"За інформацією, що надійшла від Прикордонної поліції Словацької Республіки, сьогодні з 13:30 розпочалося блокування руху для вантажного автотранспорту, що рухається на напрямку словацького пункту пропуску "Вишнє Нємецке", суміжному з українським пунктом пропуску "Ужгород"", – зазначили у відомстві.

Відео дня

Повідомляється, що українські прикордонники вживають заходів щодо відстеження ситуації, уточнення взаємодії зі словацькими колегами щодо порядку подальшого пропуску вантажного автотранспорту та категорії вантажів, які будуть пропускати через кордон.

Також відмічається, що на даний час на території Словаччини перед пунктом пропуску "Вишнє Нємецке" в напрямку України перебуває близько 300 вантажних транспортних засобів.

У Держприкордонслужбі зауважили, що пропуск легкового автомобільного транспорту та автобусів здійснюється в штатному режимі.

Блокування руху на кордоні зі Словаччиною

15 листопада Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) погрожував заблокувати перетин кордону зі словацького боку для українських перевізників. Втім в Держприкордонслужбі України зранку 16 листопада повідомили, що словацькі прикордонники не заявляли про підготовку до блокування кордону з Україною.

Згодом в той же день представники Союзу автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) на годину блокували пункт пропуску "Вишнє Німецьке" зі словацького боку. Цим вони хотіли висловити підтримку польським колегам, які вже кілька днів протестують проти лібералізації правил ЄС для українських перевізників.

Вас також можуть зацікавити новини: