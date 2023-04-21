ЗРК вже розмістили на одному з напрямків.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Олещук показав одну з пускових установок ЗРК Patriot. Вона вже несе бойове чергування на території України.

"Перевірив бойові позиції ЗРК Patriot на одному з напрямків! Подякував нашим зенітникам, які завершили навчання значно раніше запланованих термінів! Дякую партнерам та усім, хто сприяв" - повідомив він у Telegram.

За словами Олещука, на фото позаду нього пускова установка ЗРК Patriot, яка вже несе бойове чергування в системі протиповітряної оборони України.

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ЗРК Patriot в Україні - що відомо

США анонсували передачу ЗРК Patriot ще у грудні 2022-го. Пізніше до передачі цього ППО приєдналась і Німеччина.

19 квітня очільник Міноборони Олексій Резніков підтвердив прибуття в Україну систем протиповітряної оборони Patriot. У ВПС розповіли, що ці комплекси зможуть "діставати цілі на відстані до 150 км" та навіть збивати балістичні ракети, такі як Іскандер-М.

Глава МЗС Дмитро Кулеба пояснив, що надання Україні Patriot - це психологічний перелом, оскільки свідчить про зняття ще одного табу на постачання зброї ЗСУ.

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